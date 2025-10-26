Стало известно, что Путин сказал Михалкову на юбилее

Президент РФ Владимир Путин на юбилее режиссера Никиты Михалкова пожелал, «чтобы у России все было хорошо». Кадры с поздравлением показали в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

На этой неделе Михалков отметил 80-летний юбилей. Его лично поздравил президент России.

«Никита Сергеевич и вот сейчас, когда мы с ним только что вдвоем сидели, ну и в своем творчестве упоминал: "То, что хорошо для России, хорошо и для меня". Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо», — сказал Путин.

Слова президента были встречены смехом и аплодисментами.