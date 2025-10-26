Предсказание русского Нострадамуса о России стало сбываться спустя два века

Монаха Авеля называют русским Нострадамусом. При жизни он предсказал целый ряд исторических событий, которые сбылись в малейших деталях. Оставил он и пророчества на будущее. Одно из них стало сбываться в наши дни: спустя два века.

© Московский Комсомолец

Монах Авель, в миру Василий Васильев, родился в Тульской губернии. Он решил посвятить свою жизнь Богу после того, как в молодом возрасте перенес тяжелейшую болезнь. Однако родители были категорически против того, чтобы сын уходил в монастырь. Будущий монах противиться их воле не решился. Он женился, но все же мирская жизнь его не привлекала. Спустя время Василий тайно покинул деревню, в которой жил, и отправился в Валаамский монастырь, где принял постриг.

Свою первую книгу с пророчества он написал только спустя 10 лет, уже будучи в монастыре Костромской епархии. Свои предсказания Авель записывал в многочисленные тетрадки, которые потом активно переписывались от руки верующими. Часто он предсказывал судьбу правителей. Например, напророчил смерть Екатерины Великой. Слова дошли до императрицы: Авеля заключили в Шлиссельбургскую крепость «под крепчайший караул». А его пророчество спустя время сбылось: Екатерина умерла так, как говорил пророк. И монаха амнистировал Павел I.

Помимо смерти Екатерины, Авель предсказал еще немало событий, которые происходили в истории нашего государства. Именно он предрекал Первую мировую войну, а также революцию.

«Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата восстанет», — обещал Авель.

— Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских, — продолжал стращать монах.

Предрекал он и начало Второй мировой войны. За столетие до страшных событий он рассказывал о Батые, который пойдет против Руси. В 1941 году стало понятно, что Авель говорил о Гитлере.

— Восстав на Западе, он поднимет руку на землю русскую. Но проснется Русь. Не выдержит, падет Батый, — так пророчествовал монах.

При этом Авель был уверен: все несчастья, которые происходит на Руси, случаются из-за того, что люди отрекаются от своей веры. Он призывал чаще обращаться к Богу и читать молитвы. Также Авель говорил, что люди должны вспомнить об ответственности и не забывать о внутренних переменах.

— Гнев Господень за отречение России от своего Богопомазанника, — предсказывал Авель о революции и 2-ой мировой войне. — А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди пришли в разум.

При этом монах уверял, что наша страна оправится от бедствий и «расправит крылья». Верующие активно обсуждают пророчество Авель, которое он сделал о будущем Руси. Монах уверял, что к новой, благополучной жизни ее приведет новый правитель, на котором имеется метка судьбы.

— Его имя трикратно встречается в истории российской, — говорил Авель два века тому назад. — В нем спасение и счастье державы.

Верующие уверены, что монах имел в виду Владимир Путина. Потому как до этого в истории нашего государства были два правителя с именем Владимир: Владимир Ленин и Владимир Красно Солнышко.

Скончался монах в ноябре 1841 года. Свой последний приют он нашел в Суздале, за алтарём Никольской церкви Спасо-Евфимиева монастыря.

К слову, часть исследователей считают, что в предсказания Авеля, которые активно обсуждают в данный момент, верить следует с оглядкой. Их версия такова: до наших дней не дошло ни одной рукописи монаха, только пересказ пророчеств. Что настоящее, а что добавили люди уже после его смерти от себя требует терпеливого исследования.