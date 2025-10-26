Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в преддверии ноябрьских праздников — трудиться предстоит с 27 октября по 1 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Последний день шестидневки будет сокращённым на один час.

Такой график связан с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за Дня народного единства.

Праздник отмечается 4 ноября, в результате чего россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую придется торжественная дата, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.

«Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября», — разъяснила замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Министр труда Антон Котяков ранее сообщил, что новогодние праздники 2025–2026 годов будут самыми длинными за последние годы — с 31 декабря по 11 января включительно.

Напомним, что День народного единства был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года.