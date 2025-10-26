Россияне за считанные часы раскупили конфеты с цитатами Путина

Клиенты российских маркетплейсов за считанные часы раскупили конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, которые спецпредставитель лидера РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев показал в США, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, Дмитриев показал в своем Telegram-канале коробки белого цвета с шоколадными конфетами. Он отметил, что конфеты являются подарком в рамках диалога Москвы и Вашингтона.

Продавцы маркетплейсов обратили внимание на публикацию спецпредставителя, выставили лоты с товаром, выложили фотографии.

На кадрах — коробки с изображением Путина, конфеты с цитатами: «Россия такая страна, которая ничего не боится» и «Границы России нигде не заканчиваются».

Журналисты пояснили, что Дмитриев поделился фотографией патриотичного подарка вечером (по московскому времени) 25 октября, уже утром 26 октября на маркетплейсах похожих конфет не осталось.