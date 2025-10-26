Николай Дроздов потерял еще восемь сантиметров роста

Телеведущий борется с остеопорозом

© WomanHit.ru - МК

Николай Дроздов уменьшился еще на восемь сантиметров за последний год. Телеведущего продолжает сжимать остеопороз — кости деформируются, позвоночник оседает, пишет Mash.

Сейчас легенда «В мире животных»﻿ ростом всего 162 сантиметра — вместо прежни× 180. Ранее болезнь уже укоротила профессора на десять сантиметров. 88-летний зоолог по-прежнему жалуется на сильные боли в суставах, общую слабость и деформацию спины.

Кроме остеопороза, Дроздов борется и с онкологией — диагноз подтвердили в 2023 году. Он проходит курсы противоопухолевой терапии и наблюдается у врачей.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета. Причина все та же — остеопороз, который диагностировали пять лет назад. Это болезнь, из-за которой кости становятся «слабыми» (не хватает кальция). Начинают болеть суставы, в ногах появляются судороги, позвоночник искривляется, а вес резко уходит в минус. Как и рост.

Два года назад Николай Дроздов сломал семь ребер при падении возле МГУ. А до этого происшествия ломал позвонки, бедро и ключицу. Специалисты рекомендовали Дроздову дозированную физнагрузку, правильное питание и прописали нужную терапию.