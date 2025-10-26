В России появился новый профессиональный праздник

День работника суда будет отмечаться в России 5 ноября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Новый профессиональный праздник — День работника суда будет ежегодно отмечаться 5 ноября», — сказано в сообщении на сайте камбина.

Праздник приурочен к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Инициатива была поддержана президентом РФ, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Ранее Совет Федерации на заседании 24 сентября единогласно назначил Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации.