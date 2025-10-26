Более трети мигрантов в РФ не смогли сдать русский язык с первой попытки

В России в третьем квартале 2025 года более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили в пресс-службе Минобрнауки страны.

Всего, по данным РИА Новости, экзамен в этот период сдавали 275 609 человек. Из них его успешно прошли 86,9%.

В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за её пределами (в республиках Таджикистан и Узбекистан).

Ранее Минпросвещения изменило процедуру тестирования для некоторых детей иностранцев.

Также сообщалось, что из Татарстана с начала года выдворили более 830 мигрантов.