Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, отравившегося в школьной столовой. Соответствующая информация содержится в материалах суда.

«Суд <...> подтвердил право ребенка получить компенсацию морального вреда за отравление в школьной столовой», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на официальные документы.

Ребенок отравился в школьной столовой, в результате чего был госпитализирован, а его здоровью был нанесен незначительный ущерб. Суд установил, что сотрудник столовой допустил нарушения при технологической обработке продуктов. В связи с этим прокурор, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за причиненный моральный вред.

Кассационная инстанция признала законным привлечение к ответственности организации, отвечавшей за питание. Суд указал, что компенсация назначена с учетом баланса между справедливостью, обстоятельствами причинения вреда и возрастом пострадавшего.