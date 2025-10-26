Вильфанд дал прогноз для части европейской России

Снежный покров в центре европейской части России на этой и следующей неделе пока не сформируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Несмотря на то, что снегом на текущий момент покрыто до 60% России,... в центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается», — цитирует его ТАСС.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT спрогнозировала снег на ноябрьских праздниках в Москве.

Также, по её словам, солнца в Москве до конца октября ждать не стоит.