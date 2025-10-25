МЧС предупредило о сильном дожде и ветре с порывами до 15 м/с в Подмосковье
До 10:00 26 октября в Подмосковье ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами на территории Московской области ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.
МЧС призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.