МЧС предупредило о сильном дожде и ветре с порывами до 15 м/с в Подмосковье

До 10:00 26 октября в Подмосковье ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами на территории Московской области ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

МЧС призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.