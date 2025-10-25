Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы могут быть официально признаны умершими в течение шести месяцев — до весны 2026 года. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — заявил эксперт. Его слова приводит aif.ru.

Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — исчезли 28 сентября в лесном массиве Красноярского края. В этот день их в последний раз видели, когда они отправлялись в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. В течение четырех недель проведения поисков рассматривались различные версии случившегося — от нападения диких животных до добровольного выезда за границу. Как отмечают в Следственном комитете региона, в качестве основной рассматривается версия трагического происшествия.

Эксперт подчеркнул, что датой смерти считается день, когда решение суда о признании человека умершим вступает в законную силу. При этом, если гражданин пропал без вести при опасных обстоятельствах, суд вправе установить датой смерти предполагаемый день его гибели, добавил юрист.

Вчера сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда вновь обследовали территорию исчезновения семьи в Партизанском районе Красноярского края. Накануне спасатели проверили шесть квадратных километров труднодоступной горно-таежной зоны вблизи поселка Кутурчин.