Названа причина смерти актера Золотницкого
Актер кино, театра и дубляжа Алексей Золотницкий перенес инсульт и скончался после длительной болезни. Об этом сообщил сын артиста Александр, передает ТАСС.
Александр Золотницкий рассказал, что его отец болел последние 10 лет, у него был инсульт, ему становилось хуже.
«Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — сказал сын.
Золотницкий озвучивал западных актеров, в их числе Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова.
Известность актеру также принесла роль дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987).