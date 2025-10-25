Названа причина смерти актера Золотницкого

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Золотницкий перенес инсульт и скончался после длительной болезни. Об этом сообщил сын артиста Александр, передает ТАСС.

Александр Золотницкий рассказал, что его отец болел последние 10 лет, у него был инсульт, ему становилось хуже.

«Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — сказал сын.

Золотницкий озвучивал западных актеров, в их числе Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова.

Известность актеру также принесла роль дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987).