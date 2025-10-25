Режиссер Александра Франк потеряла ребенка после конфликта на курорте

Режиссер-документалист Александра Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после инцидента в «Охта Парке» в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Семейный отдых за городом с мужем, шестилетним сыном и бабушкой, обернулся трагедией из-за шумного поведения соседей по коттеджу.

По словам Александры, около 2 часов ночи одна из соседок проникла в их коттедж, проявляя агрессию, вела себя вызывающе, рылась в вещах и нападала на мужа и мать режиссера.

Франк утверждает, что охранники курорта никак не отреагировали на ситуацию и не попытались остановить конфликт. В итоге супруг режиссера самостоятельно вывел нарушительницу из коттеджа.

Наутро женщина почувствовала себя плохо и обратилась к врачу. После УЗИ было установлено, что сердце плода остановилось. Франк была на третьем месяце беременности.

После этого Александру госпитализировали, ей предстоит хирургическое вмешательство.