Какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

Исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова в беседе с RT заявила, что в ноябре в России вступят в силу ряд законов и правил, которые коснутся повседневной жизни россиян и работы бизнеса. Изменения коснутся в том числе налогов, ОСАГО и связи.

Например, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если гражданин проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета.

По словам Романовой, ноябрьские изменения — это переход к «точной настройке» контроля, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой.

Изменения коснутся полисов ОСАГО

В ноябре вступают в силу изменения, которые позволят проверять при помощи камер видеофиксации, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО, рассказала юрист.

Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч. При этом никаких поблажек не предусмотрено: даже если автомобиль не останавливал инспектор, постановление может быть вынесено автоматически Екатерина Романова юрист

О том, что российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, стало известно в июле. Причем штрафы могут выписывать ежедневно. Система распознавания, предварительно, будет использовать дорожные камеры для отслеживания машин, на которых передвигаются без действующей страховки. Камеры отсканируют госномера и отправят на проверку в базы данных, чтобы определить действительность ОСАГО. Штраф в случае отсутствия страховки начислится автоматически.

До конца года планируется запустить пилотный проект для ряда регионов. Предполагается, что в их число войдут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия, уточнил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. В экспериментальном режиме систему планируется запустить к 1 ноября, так как президент России Владимир Путин до этого времени поручил проработать соответствующий механизм, добавил парламентарий.

Появится лимит на количество сим-карт

Операторы должны до 1 ноября проверить количество номеров у каждого абонента, сообщила Екатерина Романова.

Лимит 20 сим-карт на человека

Лишние карты будут заблокированы. Это поможет выявить случаи оформления номеров без ведома владельцев, пояснила юрист.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о вступлении с 1 сентября в силу закона, предусматривающего штрафы за передачу сим-карт третьим лицам.

21 октября московские следователи возбудили первое уголовное дело о передаче телефонного номера другим людям. Фигурант получил предложение о заработке от своего знакомого — по его наводке он посещал офисы операторов сотовой связи и заключал договора по поддельным доверенностям. Оформленные сим-карты с номерами он передавал другим людям за 9000 рублей.

В июле стало известно, что в России обнаружили 56 владельцев более миллиона активных сим-карт. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он призвал правоохранителей обратить внимание на этот факт.

В феврале сообщалось, что на портале «Госуслуги» появится сервис для проверки оформленных на человека сим-карт. Шадаев уточнил, что так гражданин сможет понять, использовали ли его данные мошенники, чтобы оформить на себя телефонный номер.

Изменения затронут нотариусов

С 24 ноября нотариусы будут обязаны уведомлять наследников о долгах умерших, рассказала юрист. Банки и микрофинансовые огранизации смогут быстрее взыскивать задолженности, а гражданам придется внимательнее оценивать, стоит ли принимать наследство, добавила Романова.

Кроме того, для бизнеса стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений — в перспективе это может стать обязательным.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил наделить нотариусов полномочиями проводить правовую экспертизу перед сделками с недвижимостью. Это должно стать спасением от расторжения договоров с добросовестными покупателями из-за мошенников, считает парламентарий.