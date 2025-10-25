Белые медведи зачастили в гости к российским метеорологам

В районе самой северной материковой точки России — мыса Челюскин — участились случаи появления белых медведей вблизи метеорологической станции. По словам сотрудников, хищники регулярно посещают территорию, особенно в ночное время, в поисках пищи, пишет "BAZA".

Персонал станции уже привык к таким визитам и сравнивает их с появлением голубей в городских условиях. Для отпугивания животных метеорологи используют специальные средства: устройство «Сигнал Охотника», создающее звуковой эффект с вспышкой, и прибор «Гром», издающий мощный звук. Наиболее эффективной защитой от непрошеных гостей оказались сторожевые собаки.

Особенно медведи опасаются пса по кличке Муха, чье присутствие надежно охраняет территорию станции.

Несмотря на принимаемые меры предосторожности, сотрудники продолжают оставаться бдительными, учитывая постоянную вероятность появления хищников в непосредственной близости от рабочей зоны.