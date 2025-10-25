Подравшийся с учителем в Бурятии подросток принес извинения

Илья Родин

Восьмиклассник, подравшийся с учителем в Посельской школе Иволгинского района Бурятии, принес педагогу извинения, рассказал руководитель проектного офиса «Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия» Андрей Бородин. Об этом пишет ТАСС.

Подравшийся с учителем в Бурятии школьник сделал заявление
© РИА Новости

По данным агентства, мать подростка также извинилась перед преподавателем.

Бородин заметил, что все стороны признали обоюдную ответственность за произошедшее. Для мальчика назначен наставник — курсант программы «Патриоты Бурятии», участник СВО Владимир Раднаев.

В связи со случившемся в Бурятии принято решение о создании республиканского родительского комитета для улучшения образовательной среды.

Депутат Госдумы встал на сторону учителя, которого избил ученик в Бурятии

Также будет расширена программа «значимый взрослый», привлекающая авторитетных наставников для работы с подростками, заметили журналисты.

Напомним, что инцидент произошел 17 октября в раздевалке образовательного учреждения. В результате драки, учитель получил травму головы, школьник — травму руки.

7