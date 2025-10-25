Подравшийся с учителем в Бурятии школьник сделал заявление

Восьмиклассник, подравшийся с учителем в Посельской школе Иволгинского района Бурятии, принес педагогу извинения, рассказал руководитель проектного офиса «Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия» Андрей Бородин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мать подростка также извинилась перед преподавателем.

Бородин заметил, что все стороны признали обоюдную ответственность за произошедшее. Для мальчика назначен наставник — курсант программы «Патриоты Бурятии», участник СВО Владимир Раднаев.

В связи со случившемся в Бурятии принято решение о создании республиканского родительского комитета для улучшения образовательной среды.

Также будет расширена программа «значимый взрослый», привлекающая авторитетных наставников для работы с подростками, заметили журналисты.

Напомним, что инцидент произошел 17 октября в раздевалке образовательного учреждения. В результате драки, учитель получил травму головы, школьник — травму руки.