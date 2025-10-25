В РПЦ отреагировали на нападки властей Армении на церковь

Превышением полномочий назвали в Русской православной церкви нападки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) со стороны властей Армении.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Николай Балашов напомнил, что ААЦ по закону отделена от государства, а армянский народ относится к ней "с великим уважением" и полномочий на реформирование церкви премьеру Николу Пашиняну по своему усмотрению точно не давал.

Советник патриарха в данном случае выражает не свою личную позицию: он всегда выступает как человек, уполномоченный обозначить позицию Русской православной церкви.

Данный комментарий вызван выступлением Пашиняна в парламенте, где он заявил, что у ААЦ нужно отобрать храмы. Они в Армении обычно находятся в собственности государства и безвозмездном пользовании церкви. Причина таких намерений - якобы отсутствие в них духовной жизни.

"Создается впечатление, что нынешний лидер правительства Армении решил вступить в неравную борьбу с национальными духовными устоями", - цитирует РИА Новости советника патриарха Кирилла.

Именно это, по мнению протоиерея Николая Балашова, и побуждает премьера прибегать к преследованиям и оскорблениям иерархов церкви и ее священнослужителей, к арестам духовенства и угрозам изъятия церковных зданий.

"Возможно, это происходит под влиянием внешних сил, поскольку подобные идеи явно не отражают чувств армянского народа, который к своей церкви относится с великим уважением, - подчеркнул протоиерей Николай Балашов, - и не давал Пашиняну полномочий на ее реформирование по собственному произволу".

Он напомнил, что при отделенности церкви от государства представители власти не имеют права вмешиваться в ее дела. Строй церковной жизни определяется каноническими установлениями самой церкви, а не вмешательством извне.

Свобода деятельности религиозных организаций, их автономность и отделенность от государства закреплены в Конституции Армении.

Более того, армянская Конституция обязывает признавать "исключительную миссию Армянской апостольской святой церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности".

Протоиерей Николай Балашов напомнил, что сам опыт истории убедительно свидетельствует, что борьба с верой людей и с церковью неизбежно кончается поражением, а "ее хулители покрывают себя позором".