Пичугин впервые рассказал о смертельном дрейфе в Охотском море

Михаил Пичугин, который 67 дней провел в Охотском море на резиновой лодке и выжил, впервые привел подробности трагедии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

© Правительство Магаданской области/Telegram

Ранее Пичугин молчал целый год, но теперь согласился дать интервью для документального фильма. Он признал, что виновен в гибели двух родственников, отправившихся с ним в плавание.

«Моя вина, моя лодка, я капитан», — сказал мужчина.

В Охотском море он провел 67 дней.

По его словам, «числа 20-го где-то еда закончилась». Он уже «не понимал, какой день мы находимся в море». Умер сначала 16-летний племянник, а затем родной брат Пичугина.

«Наталья, если смотришь этот документальный фильм, прости меня, пожалуйста, за то, что не уберег твоего сына», — заявил выживший.

В интернете ходили «самые дикие слухи вплоть до обвинений Пичугина в каннибализме», что якобы позволило ему выжить. Он ответил на эти обвинения в фильме, показ которого анонсирует РЕН ТВ сегодня в 16:55.

После трагедии в отношении Пичугина возбудили дело, обвинив в нарушении правил эксплуатации судна, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Следствие завершено, ему грозит срок до семи лет.