Артемий Лебедев задумался о своих похоронах

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что задумывался о своих похоронах. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что известный российский юморист Гарик Харламов открыл собственное агентство ивент-услуг.

«Теперь я знаю, куда обратиться для организации вечеринки в честь моих похорон. Потому что я хочу сделать из этого яркое событие, раздать мерч. И вообще у меня много креативных идей», — поделился размышлениями дизайнер.

По его мнению, новая компания Харламова сможет провести это мероприятие.

Ранее Лебедев рассказал о постыдной привычке из прошлого. Он признался, что в детстве выкидывал мусор на улицу из окна.

До этого блогер заявил, что, будучи ребенком, любил смотреть передачу «Международная панорама». Блогер вспомнил, что ему нравились репортажи о чрезвычайных происшествиях в западных странах.