Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября. Об этом в интервью Госдумы Александр Якубовский.

«Россияне выйдут на работу в субботу, 1 ноября. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября, в преддверии праздника Дня народного единства», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что после этого граждан ждут три выходных подряд, а рабочий день 1 ноября будет сокращен на один час, как предпраздничный.

Ранее сообщалось, что шестидневная рабочая неделя, которая предстоит россиянам в конце октября — начале ноября, не будет влиять на размер зарплаты. Так, шестидневка никак не скажется на повышении зарплаты в октябре, но и на ее сокращение в ноябре она также не повлияет.