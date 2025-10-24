Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

24 октября в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 111 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью (34) и Брянской областью (25). 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, десять — в небе над Новгородской областью.

Еще по семь объектов перехватили над Белгородской областью и в республике Крым. Пять БПЛА сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Орловской областями. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО ликвидировали над Липецкой и Тверской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.