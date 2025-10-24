В России заблокировали крупнейший в мире ресурс с аниме

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов.

Уточняется, что ресурс заблокировали еще 22 октября.

«Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList — крупнейшую в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге», — говорится в тексте.

При попытке входа на сайт браузер выдает ошибку. Причины блокировки пока неизвестны.

Напомним, что в 2021 году Роскомнадзор уже ограничивал доступ к отдельным страницам платформы MyAnimeList. При этом полная блокировка сервиса вводится впервые.