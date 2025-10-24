На Кубани прокомментировали информацию о массовом отстреле енотов

Информация о массовом отстреле енотов в Краснодарском крае не соответствует действительности, Минприроды региона не получало такого приказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении властями Краснодарского края массового отстрела енотов на фоне увеличения их популяции. Утверждалось, что рост численности животных «сверх нормы» нарушает баланс экосистемы.

«У нас нет приказа на массовый отстрел енотов», — сказали в пресс-службе Минприроды Краснодарского края.

Там отметили, что енот-полоскун в регионе относится к охотничьим ресурсам. Таким образом охотники могут добывать животное в неограниченном количестве. На сегодняшний день численность енотов в Краснодарском крае составляет семь тысяч особей, динамика их популяции стабильна.