Российские общественники раскроют секреты успеха своих международных проектов

Продвижение российских достижений на международной арене рассмотрят на итоговом форуме ОП РФ «Сообщество» в Москве

Механизмы преодоления межкультурных барьеров, адаптацию проектных методологий под иностранные контексты, выстраивание партнерских сетей на международном уровне обсудят представители некоммерческого сектора России и профильных российских министерств и ведомств на открытой сессии итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который состоится 31 октября – 1 ноября 2025 года в Москве.

Модератором встречи выступит первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов. Он считает эффективное позиционирование российских достижений за рубежом ключевым элементом в выстраивании партнерских отношений со странами Глобального Юга.

«Общественная дипломатия занимает крайне важную нишу: проекты российских НКО пользуются значительным спросом и вызывают искренний интерес по всему миру. Лидеры общественного мнения и представители интеллектуальных кругов различных стран высоко ценят возможность открытого диалога и плодотворного сотрудничества с российским гражданским обществом», — утверждает член ОП РФ.

В рамках сессии лидеры некоммерческого сектора представят детальный разбор успешных кейсов — от концептуального замысла до практической реализации в зарубежных странах, рассмотрят инструменты поиска целевых аудиторий и построения коммуникационных стратегий, обеспечивающих органичное внедрение проектов в новые национальные и региональные контексты.

Участники расскажут о трансформации отечественных социальных инициатив для глобальной аудитории, о продвижение успешных социальных технологий и проектов российских некоммерческих организаций на международных площадках, о поддержке и развитие гражданской активности и инициатив за рубежом.

Напомним, в 2025 году Общественная палата России отмечает свое 20-летие. Форум «Сообщество» — ключевое событие юбилейного года. Он пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября — 1 ноября, в Москве в национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18).

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально-ориентированной работой.

