Названы даты проведения юбилейного форума ОП РФ

В 2025 году Общественная палата отмечает 20-летие с момента своего создания: в 2005 году вступил в силу Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» и был сформирован ее первый состав. За два десятилетия своей работы Общественная палата стала авторитетным и востребованным институтом гражданского общества, который объединяет общество в диалоге с властью для достижения системных изменений и справедливых решений для всех.

Ключевое событие юбилейного года — форум «Сообщество», который пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября — 1 ноября 2025 года, в Москве в Национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18). На мероприятии ежегодно работают более пяти тысяч гражданских активистов со всей страны. По традиции к участникам обращается Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Участие в форуме бесплатно, для очного участия необходимо пройти регистрацию до 27 октября.

В наши дни ОП РФ стала основным институтом организованного гражданского общества. Ее 20-летняя история — не просто свидетельство взросления гражданского общества, но и летопись позитивных социальных изменений в России в целом. Осмыслению этого периода посвящен Доклад о состоянии гражданского общества, который будет представлен на площадке форума. Это документ эпохи больших побед и достижений нашей страны, которые стали возможны благодаря взаимодействию общества и власти.

Становление системы общественного контроля, создание общественных советов при органах власти, региональных общественных палат и ОНК, поддержка СО НКО и волонтерства, общественная экспертиза законопроектов, появление институтов развития некоммерческого сектора, независимое наблюдение за выборами, отраслевые общественные проекты, работа по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации — все это лишь малая часть инициатив, оказавших влияние на достижение народного единства. Дискуссионные площадки форума станут точкой фиксации текущего состояния этих и других направлений, инструментом планирования их дальнейшего развития.

«Мы приглашаем к участию в форуме лидеров мнений, активистов некоммерческого сектора, волонтеров, представителей органов власти, социально ориентированного бизнеса и СМИ, всех неравнодушных россиян, кто был с нами на протяжении 20 лет, — говорит Секретарь ОП РФ Лидия Михеева. — За эти годы Общественная палата смогла стать значимой площадкой для диалога общества и власти, надеемся, что на этом форуме удастся добиться важных социальных решений».

В форуме примут участие экономист, автор книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду» Александр Галушка, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, заслуженный тренер России Ирина Винер, президент Лиги здоровья нации, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия, народная артистка России Диана Гурцкая, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, журналист Армен Гаспарян, блогер Дмитрий Пучков, скрипач Петр Лундстрем, предприниматель Олег Сирота, писатель Сергей Лукьяненко, ведущая канала «Спас» Наталья Москвитина, ведущие Александр Олешко и Светлана Зейналова и другие лидеры общественного мнения.

Программа форума, описание мероприятий, состав спикеров будут опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

Для аккредитации СМИ необходимо отправить заявку на адрес электронной почты пресс-службы Общественной палаты РФ: press@oprf-media.ru.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

