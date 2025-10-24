Россиян предупредили о притворяющихся священниками РПЦ студентках

Россияне могут подписываться в соцсетях на священников Русской православной церкви (РПЦ), следить за их проповедями и даже считать себя духовными чадами таких отцов, однако такие батюшки могут являться лишь результатом работы искусственного интеллекта (ИИ). О нейросетевых лжебатюшках россиян предупредил в Telegram священник РПЦ Альвиан.

По словам священнослужителя, он видел созданный ИИ от лица проповедников контент, и считает, что некоторые россияне могут не отличить настоящего священника от искусственного, за контент которого может отвечать притворяющаяся проповедником «какая-нибудь студентка».

«Нейронные батюшки матерятся, выдают чудеса акробатики. Некоторые же напротив максимально реалистичны. И даже какие-то вроде бы правильные слова говорят (...) А на поверку окажется, что его (священника) и не существует», — предупредил об опасности отец Альвиан.

