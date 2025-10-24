Названа причина смерти актера из «Глухаря» и «Апостола» Анатолия Паникова​

Причиной смерти сценариста, режиссера и актера Анатолия Паникова стала сердечная недостаточность.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила газета Aif.ru со ссылкой на супругу артиста Екатерину.

— Возможной причиной смерти Анатолия Ивановича стала сердечная недостаточность, — говорится в материале.

Паников ушел из жизни в возрасте 66 лет. Он занимал должность председателя Союза кинематографистов России в Тюменской области. Траурная церемония прощания с ним состоялась в Тюмени 19 октября.

Артист родился в Караганде. Он получил профильное образование в школе-студии при Московском художественном академическом театре, где учился с Александром Балуевым и Сергеем Гармашем.

Актер трудился в нескольких театрах, в том числе в Театре Российской армии и Русском драматическом театре в Йошкар-Оле. Он также снимался в телепроектах «Рейс 222», «След», «Глухарь» и «Паутина».