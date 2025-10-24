Как избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

Неделя с 27 октября будет шестидневной: рабочей станет суббота, 1 ноября, — это перенос за предстоящий праздник, День народного единства. Для одних это просто дополнительный день в офисе, для других — повод искать легальный способ немного продлить отдых, объяснила в беседе с RT исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова.

«И такие способы действительно есть. Самое очевидное — оформить отпуск. Если у вас остались дни ежегодного оплачиваемого отдыха, можно взять один-два дня из остатка. Трудовой кодекс разрешает дробить отпуск, главное — чтобы хотя бы одна его часть за год была не меньше двух недель. Работодатель должен издать приказ, и тогда суббота превратится в законный выходной. Многие делают именно так, присоединяя к празднику небольшой отпуск, чтобы получить полноценные четыре дня отдыха подряд», — объяснила собеседница RT.

Другой вариант — отпуск за свой счёт, привела пример эксперт.

«Он предоставляется по заявлению работника и с согласия руководителя. Формулировка может быть любой: «по семейным обстоятельствам» или «в связи с личными делами». Для отдельных категорий работников — например, пенсионеров или инвалидов — право на такие дни закреплено законом, и работодатель не может отказать. Тем, кто ранее трудился сверхурочно или выходил в нерабочие дни, доступен вариант с отгулом. Его можно взять вместо дополнительной оплаты, если был переработанный день», — объяснила специалист.

Важно, чтобы факт переработки был оформлен документально — приказом или служебной запиской, подчеркнула Романова.

«Есть и более редкие основания. Например, день сдачи крови. Доноры освобождаются от работы в день процедуры с сохранением среднего заработка и получают ещё один день отдыха, который можно использовать в течение года. Кто-то решает вопрос через диспансеризацию: каждому работающему положен оплачиваемый день на прохождение медосмотра, а для людей предпенсионного возраста — два дня в год. Наконец, можно согласовать временное неполное рабочее время — например, исключить субботу из графика или сократить день. Это делается по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору», — рассказала она.

Отмечается, что для родителей маленьких детей, беременных женщин и некоторых других работников такое изменение обязательно по их просьбе.

«Самовольно не выходить на работу нельзя: отсутствие более четырёх часов без уважительной причины будет считаться прогулом. Чтобы всё прошло без проблем, нужно заранее подать заявление, получить согласие и убедиться, что издан приказ. Тогда шестидневка для вас превратится в обычную пятидневную — законно и без последствий», — заключила эксперт.

