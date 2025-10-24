Особенности национальной журналистики: топ-менеджер портала «Рамблер» обсудила будущее медиа на российско-корейском форуме

Анна Иванова рассказала о стратегической роли технологий и нейросетей в развитии современной журналистики

© Нейросеть

Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова выступила на онлайн-форуме гражданских обществ России и Республики Корея «Диалог Россия – Республика Корея» в рамках семинара рабочей группы «СМИ и гражданское общество». Тема доклада: «Технологии и нейросети – не просто прорыв, а стратегический актив для современной журналистики».

По словам спикера, Rambler&Co стал первым медиахолдингом в России, запустившим LLM-портал – обновлённый «Рамблер», где нейросети используются как для улучшения пользовательского опыта, так и для оптимизации работы редакций. Анна отметила, что в компании уже внедрены инструменты, которые снимают с журналистов рутинные задачи: поиск фактов, SEO-настройки, фактчекинг, что позволяет авторам сосредоточиться на главном – поиске истины и создании качественного контента.

© Пресс-служба Ramber&Co

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Искусственный интеллект не заменяет человека, он помогает журналисту быть ещё ближе к своей миссии – рассказывать правду и работать с фактами. Благодаря технологиям мы освободили журналистов примерно от 40% технической нагрузки, чтобы они могли больше времени уделять смыслу и качеству текста. Мы верим, что искусственный интеллект может не разрушить журналистику, а сохранить её дух и сделать современнее».

Спикер рассказала о том, как AI-инструменты трансформируют пользовательские сценарии: подбор новостей в режиме реального времени, расширение контекста публикаций и персонализированные дайджесты делают чтение более удобным и осознанным. В 2025 году за счёт внедрения таких решений время, проведённое пользователями на портале, увеличилось с 1,5 до 5 минут. Кроме того, по данным внутренних исследований портала, индекс удовлетворённости пользователей вырос на 14 пунктов за год. Анна Иванова отметила, что технологии становятся инструментом выживания и развития традиционных СМИ в цифровом мире, помогая им адаптироваться, не теряя своей сути.

В семинаре рабочей группе также принимали участие руководитель группы по работе с партнёрами проекта «Новости» на Дзен.ру Иван Макаров, шеф-редактор сайта «Комсомольской правды» Виктор Канский, эксперт международного отдела редакции частного информационного агентства «Newsis» Ку Чарён, директор Центра медиастратегии Университета Ханян, экс-корреспондент «Чосон Ильбо» в Российской Федерации Квон Кёнбок и другие медиаэксперты из России и Южной Кореи.