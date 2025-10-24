В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи

Россия нуждается в новой концепции семьи, которая не будет похожа на ту, что была в XIX веке. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Выступая на пленарном заседании, он отметил, что в аграрной России многодетность была конкурентным преимуществом: семьи с большим количеством детей имели больше рабочих рук и, соответственно, больше возможностей по сравнению с другими.

При этом Кипшидзе подчеркнул, что, несмотря на уважение к жертвенности и ответственности тех семей, современное общество должно трезво оценивать ситуацию и не строить иллюзий.

— Мне кажется, что не было бы такого города и в XIX веке в России, и в XX, и сейчас в XXI, который мог бы самовоспроизводиться. Городская жизнь, к сожалению, пока не демонстрирует способности к воспроизводству населения. Это печальная реальность, мы должны ее осознавать, мы должны ее принимать во внимание, — цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Ранее Русская православная церковь поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере.

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский заявил, что в отношении женщины, которая прервала беременность без согласия супруга, нужно возбуждать уголовное дело.