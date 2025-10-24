«Будет страшно всем»: экстрасенс рассказала о решающем моменте СВО на Украине
События в зоне СВО развиваются стремительно. Наши войска плотно владеют инициативой по всей линии фронта. Помешать им добиться поставленных целей СВО не смогут ни введение санкций, ни поставки нового оружия.
В этом уверена экстрасенс Аделина Панина. В беседе с «МК» она рассказала о решающем моменте, который в обозримом будущем изменит на Украине многое.
- Могу сказать точно, что никакого особого вреда России и нашей экономике санкции, которые ввел Дональд Трамп, не нанесут, - говорит Аделина. – Они поданы как театральный момент противоборства. Трамп старается быть хорошим для двух сторон. Он хочет якобы стать миротворцем, который сможет воссоединить Россию и Украину. Со стороны Трампа эти санкции похожи на сценарную обиду, обращение на себя внимания. Обе стороны понимают, что санкции не повлекут абсолютно никаких последствий.
По словам экстрасенса, введенные Трампом ограничения никак не скажутся и на ходе боевых действий. Наши войска, уже давно завладевшие инициативой на поле боя, ее не отдадут.
- Что касается России, то с каждым днем становится все больше стран, которые встают на нашу сторону, - говорит экстрасенс. – Все прекрасно понимают, почему началось СВО. К сожалению, в данный момент враги нашей страны делают все возможное, чтобы затянуть боевые действия намеренно. Но у них это сделать не получится: мы закончим эту историю на победной ноте. - В обозримом будущем мы сможем наблюдать освобождение нескольких крупных городов, - объясняет Аделина. – У большинства украинских военных мотивация находится на самом низком уровне. И с каждым днем она будет снижаться все сильнее и сильнее. Они осознают, что воюют за интересы западных элит. - Вскоре на Украине произойдет решающий момент СВО, - продолжает Панина. – Первые звоночки происходят уже сейчас. Мы видим, как простой народ сопротивляется действиям местных ТЦК, вылавливающих мужчин на улицах городов и отправляющих их на фронт. Вскоре таких моментов будет происходить все больше и больше. В решающем моменте простые украинцы объединятся и восстанут против происходящего произвола. Будет страшно всем, в том числе и Зеленскому.