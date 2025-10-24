«Будет страшно всем»: экстрасенс рассказала о решающем моменте СВО на Украине

События в зоне СВО развиваются стремительно. Наши войска плотно владеют инициативой по всей линии фронта. Помешать им добиться поставленных целей СВО не смогут ни введение санкций, ни поставки нового оружия.

© Московский Комсомолец

В этом уверена экстрасенс Аделина Панина. В беседе с «МК» она рассказала о решающем моменте, который в обозримом будущем изменит на Украине многое.

- Могу сказать точно, что никакого особого вреда России и нашей экономике санкции, которые ввел Дональд Трамп, не нанесут, - говорит Аделина. – Они поданы как театральный момент противоборства. Трамп старается быть хорошим для двух сторон. Он хочет якобы стать миротворцем, который сможет воссоединить Россию и Украину. Со стороны Трампа эти санкции похожи на сценарную обиду, обращение на себя внимания. Обе стороны понимают, что санкции не повлекут абсолютно никаких последствий.

По словам экстрасенса, введенные Трампом ограничения никак не скажутся и на ходе боевых действий. Наши войска, уже давно завладевшие инициативой на поле боя, ее не отдадут.