«Никогда не покупаю это». Откровения кассира известной продуктовой сети

Семь лет продавцом-кассиром в известной сети продуктовых магазинов работала Наталья из Тулы. За это время она выработала у себя несколько правил при выборе продуктов, учитывая и внутреннюю кухню магазина, а теперь ими делится Никита Баранов в своем блоге.

Так, по словам кассира, дешевую колбасу, готовую кухню и молочку с большими сроками хранения она покупать бы не стала. В них, как правило, много искусственных добавок. Смотреть сроки годности нужно всегда, а на акционные товары – в первую очередь, уверена Наталья. Она признается, что иногда и в ее магазине встречается практика переклейки ценников, в основном, на молочке. А еще в готовом фарше по акции, который очень часто не уходит, могут быть обрезки мяса и его части, у которых почти истек срок годности. С акциями стоит сравнивать цену до их начала и в самом разгаре. Дело в том, что иногда перед скидками магазин цену на товар поднимает. Самыми выгодными кассир считает сезонные акции и распродажи у самих производителей. Кстати, крадут зачастую обычные покупатели, а не какие-то маргинальные слои. При этом продавец работает за низкую по рыночным меркам ставку — до 32 тысяч рублей, часто не получает зарплату за переработки и находится под системой штрафов, которая работает даже в случае минимальных нарушений. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, какое мясо точно не стоит брать в продуктовых. Стоит обращать внимание буквально на все: цвет, запах и даже цельность упаковки.