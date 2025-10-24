Проблемы со здоровьем, два брака и критика уехавших артистов: жизнь Юрия Николаева

СМИ сообщили о госпитализации Юрия Николаева из-за проблем с легкими. News.ru рассказал, что известно о здоровье артиста, его личной жизни и мнении об СВО.

Проблемы со здоровьем

Накануне Telegram-канал Mash заявил, что Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких — утверждалось, что артист заразился вирусом, из-за чего ему стало тяжело дышать. Также сообщалось, что актер якобы терял равновесие при ходьбе, его речь была затруднена.

Кроме того, телеведущий почти неделю страдал от симптомов, прежде чем обратился в врачам. За девять дней после госпитализации состояние Николаева улучшилось: он набрал вес, снова может ходить и нормально дышать. Недавно его выписали из больницы, рекомендовав отказаться от курения.

При этом жена ведущего Элеонора заявила, что состояние здоровья супруга врачи оценивают как стабильное, но точный диагноз не установлен.

«Сейчас пока ничего не известно. Может быть, все уладится быстрее, дай Бог, все будет в покое. У всех близких нервное состояние. А так пока ничего не можем говорить, сами не знаем. Даже врагу не пожелаю такого состояния», — сказала Николаева.

Напомним, что в прошлом году артист уже попадал в больницу, а врачи после выписки запретили Николаеву курить. Кроме того, в 2014 году ему удалили злокачественную опухоль из легкого, однако даже после этого он не отказался от табака.

Личная жизнь

Николаев впервые женился на своей однокурснице Галине, вместе с которой ходил на репетиции. Их брак продлился всего два года. В 1975 году он женился на экономисте Элеоноре и с тех пор пара живет месте, хотя у них и нет детей.

«Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — признавался Николаев.

Мнение об СВО и уехавших артистах

В 2023 году артист раскритиковал караоке-бары в Москве. Он отметил, что в столице люди все еще «делают вид, будто нет никакой СВО». Кроме того, Николаев называл себя патриотом и негативно высказывался о тех, кто покинул Россию.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь», — говорил телеведущий.

Он подчеркивал, что «обратной дороги» в такой ситуации быть не может.