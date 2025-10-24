Россиян снова пугают «смертельными» пробниками духов в почтовых ящиках

В соцсетях распространялись информация о том, что неизвестные якобы массово подбрасывают в почтовые ящики домов пробники духов, использование которых может привести к смерти. Однако этот фейк распространяют уже 10 лет, а Роспотребнадзор неоднократно опровергал это. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша медиа» проекта по опровержению фейков.

Фотографию, которую распространяют неизвестные, публиковали в соцсетях еще несколько лет назад — с подобными заявлениями о «ядовитых духах». В 2023 году это опроверг Роспотребнадзор Нижегородской области.

«В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что данная информация является фейком. Ни одного случая отравления таким способом на территории России не зарегистрировано», — сообщилось тогда.

Фейки о ядовитых духах появились в России в 2015-м, а в мире — в 2001-м.

Идентичный фейк распространился в июле 2024-го. Однако URA.RU сообщало, что впервые похожее сообщение появилось 10 лет назад, оно было опубликовано пользователем из другой страны. Изображение в посте иностранного пользователя и фотография якобы из Санкт-Петербурга совпадали.