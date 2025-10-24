Названо число отцов-одиночек в России

Российские мужчины зачастую не хотят брать ответственность за семью, стремятся облегчить себе жизнь, избавляясь от семьи, детей и прочих «обременений», сказала НСН Анна Закаидзе.

Количество отцов-одиночек в России сегодня составляет около двух миллионов, однако обычно это связано не с добровольным желанием мужчины, а с гибелью матери или ее отсутствием по другой причине. При этом очень часто мужчины стараются не нагружать себя семьей и детьми, заявила в пресс-центре НСН психолог Анна Закаидзе.

«Сегодня в России около 2 млн отцов-одиночек по разным причинам. Скорее всего, причина тому — гибель мамы или отсутствие ее по какой-то другой причине. Однако часто мужчины не хотят брать ответственность, потому что сейчас все пытаются облегчить себе жизнь и не хотят ее усложнять семьей, детьми и другими обременениями. Намного проще выживать одному, не нужно напрягаться, ограничивать себя в чем-то. Когда я беседую с мужчинами, которые хотят разводиться, которые не хотят детей, они говорят, что они еще не готовы заводить детей, что еще рано, что они устали. Нужно на глобальном уровне решать вопрос с мотивацией мужчин, создавать государственный алиментный фонд, чтобы защитить женщину от неуплаты алиментов, — оказывается, до 80% мужчин не платят алименты. У мужчин государство каким-то образом будет изымать эти средства, возможно, через коллекторов. Тогда женщине спокойнее будет рожать, она будет понимать, что в любом случае она получит свои алименты, а мужчину это будет мотивировать либо выплачивать алименты, либо нести ответственность за своего ребенка. Наверное, здесь должна быть пропаганда здоровой семьи и мужской ответственности, любви отцам к своим детям», — сказала Закаидзе.

Тема ограничения абортов вновь оказалась в центре внимания СМИ и соцсетей. По данным Совета по демографической политике, с начала 2025 года 28% женщин, обратившихся в госучреждения для прерывания беременности, в итоге решили сохранить ребёнка. В повестке дня — инициатива РПЦ: предложение наделить мужчин правом запрещать аборты, а также запрет на проведение абортов в частных клиниках, который, по мнению представителей церкви, способен существенно улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ранее Закаидзе заявила, что средний возраст рожениц сегодня сместился к 30 годам, это объясняется тем, что зумеры не торопятся создавать собственные семьи, они не готовы к трудностям, которые преподносит взрослая жизнь, хотят быть уверенными в завтрашнем дне, задача же государства — предоставить молодым людям гарантии их безопасности и спокойствия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».