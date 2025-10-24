Борщева рассказала о последних днях жизни звезды КВН Козмопулоса

Сегодня, 24 октября, стало известно о смерти звезды КВН Павла Козмопулоса. Он скончался в больнице Минеральных Вод после продолжительной болезни. 2 ноября ему исполнилось бы 45 лет.

© ТВ Центр

Артист играл в Высшей лиге КВН за "Сборную Пятигорска" и снимался в фильмах. О смерти Козмопулоса высказалась его коллега по команде Елена Борщева. Она сообщила, что еще в 2008 году у Павла обнаружили новообразование в головном мозге. После операции артист потерял слух, но не сдался.

"Он шутил, выступал со стендапами, писал книгу, сценарий для фильма про человека, который однажды потерял слух, занимался КВН в регионе, много работал с детьми, хоть в последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле", - рассказала Елена Борщева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Елена подчеркнула, что Павел очень любил свою дочь.