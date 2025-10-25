Синоптик Ильин: в конце в октября ожидается до +9 °С в Петербурге

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на неделе с 27 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге ожидается дневная температура до +9 °С.

«В Петербурге в дневные часы с понедельника по пятницу — от +7 до +9 градусов. В выходные похолодает и будет не более +5 °С», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Как отметил Ильин, в течение всей недели прогнозируется облачная погода, осадков не ожидается до 30 октября.

Также стало известно, что в Пермском крае 26 октября возможны кратковременные осадки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью осадки небольшой интенсивности ожидаются по северу и востоку региона: мокрый снег, дождь. Днём под влиянием гребня антициклона преимущественно без осадков», — отмечается в Telegram-канале центра.

Днём температура воздуха до +8 °С.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 октября вошла в тройку самых тёплых в Москве с 1948 года.