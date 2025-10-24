Увольнение, переезд в США и мнение о спецоперации: куда пропала Ольга Шелест

После начала специальной военной операции некогда одна из самых популярных телеведущих России Ольга Шелест прекратила сотрудничество с российскими телеканалами. Где сейчас живет Шелест, и высказывала ли она свое мнение о спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Карьера на телевидении и в кино

Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года в городе Набережные Челны. Она закончила факультет журналистики в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. В конце 1990-х начала вести шоу «Бодрое утро» на MTV в паре с Антоном Комоловым, что принесло ей популярность.

Шелест также вела программы на каналах «Россия 1», МУЗ-ТВ, СТС, ТВЦ, выступала в роли комментатора на конкурсах «Евровидение», является лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

При этом успевала телеведущая и сниматься в кино, а также попробовала себя в дубляже. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Карусель», «Невеста любой ценой», «Про Диму», «Жги!» и «Букабу», также ее голосом говорят мамонтиха Элли из «Ледникового периода» и Мишель Родригез из «Смурфиков: Затерянная деревня».

Личная жизнь

Ольга Шелест в 2023 году вышла замуж за режиссера, продюсера и клипмейкера Алексея Тишкина. У пары двое детей.

«Мы — партнеры, друзья, кореша, это самый близкий мой человек, которому я могу доверить все, между нами нет каких-то стен, преград, табуированных тем», — признавалась Шелест.

Отношение к спецоперации

Шелест публично не высказывала свое мнение о российской спецоперации на Украине, но в 2022 году внезапно прекратила сотрудничество с российскими телеканалами и вместе с семьей эмигрировала в США. А в соцсетях перешла на использование английского языка.

Подруга и коллега телеведущей Тутта Ларсен в 2024 году отметила, что Ольга Шелест сделала свой выбор, но «поступила по-человечески», отказавшись критиковать людей, с которыми дружила и работала.

«Она просто решила, что ей с нами не по пути. Человек сделал выбор жить в другой культуре. Дай бог, чтобы у нее на это были материальные возможности», — заявила Ларсен.

Ранее СМИ отмечали, что больше 10 лет назад Ольга Шелест и ее муж Алексей Тишкин уже жили в Нью-Йорке. Тогда у режиссера и продюсера там было много проектов. Позже семья тоже часто приезжала в США, супруги даже зарегистрировали там брак. Двое дочерей также появились в Нью-Йорке. У девочек с рождения двойное гражданство, они учились в Москве в англоязычной школе.