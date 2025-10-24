В Санкт-Петербурге сократилось число мигрантов

Количество мигрантов в Санкт-Петербурге сократилось на 24% с начала 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Виктор Винецкий, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным прокурора, в текущем году иностранные граждане совершили в Северной столице около двух тысяч правонарушений.

«Господин Винецкий заявил, что число снятых с миграционного учета граждан стало больше на 20,2%. Также выявлена тенденция к снижению количества выданных разрешений на проживание и видов на жительство», — говорится в материале.

24 октября в Петербурге суд арестовал двоих обвиняемых в организации незаконной миграции. Злоумышленники за деньги регистрировали в помещениях мигрантов, которые фактически в там не проживали. Мужчинам предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Суд избрал для одного меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря, а для другого домашний арест до 22 декабря с соответствующими ограничениями.