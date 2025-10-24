Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал два самых полезных в жизни занятия. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

15-летняя зрительница Лебедева призналась, что чувствует себя глупой, и попросила у блогера совета, как ей избавиться от этого ощущения. Дизайнер заверил девушку, что считать себя необразованной в ее возрасте нормально.

«Если вы интересуетесь, чем можно в жизни таким заняться, что вам бы всегда абсолютно пригодилось, (...) то, конечно, надо читать книжки про человеческие отношения. Потому что там много идей относительно того, каким человеком в жизни вы можете попытаться стать», — заявил дизайнер.

Он отметил, что именно из художественной литературы выбирал подходящие для него образцы поведения и копировал понравившиеся ему черты у вымышленных персонажей.

Вторым важным делом в жизни дизайнер счел обучение коммуникативным навыкам. По словам Лебедева, умение понимать чувства и желания людей «железобетонно» пригодится в любой ситуации.

Ранее дизайнер пожаловался на идиотизм в российской журналистике. Лебедев раскритиковал требования к СМИ сопровождать имена иноагентов и экстремистов предупреждающей маркировкой.