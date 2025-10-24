Во Владивостоке нашли 55 жилых домов без отопления

Прокуратура города Владивостока в результате выездных проверок установила, что в 55 жилых домах отсутствует отопление и горячая вода.

В настоящее время специалисты начали восстановительные работы, сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Поводом [для проверки] стали публикации в социальных сетях о нарушениях в работе теплоснабжения и обращения жителей. В ходе выездных проверок установлено, что в 55 жилых домах Владивостока отсутствует отопление и горячая вода. Среди них - жилые дома на улицах Кутузова, Чапаева, Русская, Баляева, Луговая, Кузнецова, Пограничная и на проспекте 100-летия Владивостоку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководителю ресурсноснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений, а также инициирован вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами).

По данным синоптиков, температура воздуха во Владивостоке днем составляла 8 градусов, ночью опускалась до минус 1 градуса.