Появились данные о травмах пострадавших при ударе дрона ВСУ по дому под Москвой

В Красногорске мать с ребенком получили осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому на бульваре Космонавтов, у восьмилетнего мальчика вывих колена. Такие данные появились в Telegram-канале Mash.

В Красногорске мать с ребенком получили осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому на бульваре Космонавтов, у восьмилетнего мальчика вывих колена. Такие данные появились в Telegram-канале Mash.

Еще двое взрослых жильцов, 47-летний мужчина и 46-летняя женщина, в результате удара беспилотника получили черепно-мозговые травмы.

У 61-летнего мужчины были выявлены ссадины и ушибы, от госпитализации он отказался.

До этого в сети показали видео с последствиями удара дрона по многоэтажке в Красногорске. На кадры попали разбросанные осколки стекла по прилегающей к дому детской площадке. Также была запечатлена квартира, которую украинский дрон пробил насквозь.

24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что украинский дрон врезался в жилой дом в Красногорске. По его информации, пострадали пять человек, четверым из них понадобилась госпитализация