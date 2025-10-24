В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на обслуживание рейсов

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram-канале.

Ранее российские средства ПВО с 07:00 до 08:00 мск сбили 25 украинских беспилотников над регионами страны.

В ночь на 24 октября силы ПВО сбили 111 БПЛА ВСУ над Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Московским регионом и над акваторией Азовского моря.