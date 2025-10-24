МВД назвало просьбу "задекларировать наличные" признаком мошенников

Предложение оформить "декларацию по телефону" может поступить только от мошенников. Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Ни налоговая, ни ЦБ, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу "вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства" - это всегда мошенник", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что современные преступники умело пользуются юридической лексикой, подменяя смыслы и эксплуатируя страх граждан перед государственными структурами. "Лучший способ защиты - знать, как устроено все на самом деле", - подчеркнули в киберполиции.

В юридическом смысле декларация - это документ, в котором гражданин официально сообщает государству определенные сведения, пояснили в управлении. На практике это может быть налоговая декларация (форма 3-НДФЛ), декларация о доходах и имуществе, таможенная декларация и декларация по валютным операциям - оформляется юридическими лицами и резидентами при движении капитала за рубежом.