Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска»

В возрасте 44 лет скончался участник команды КВН «Сборная Пятигорска» и актер, известный по фильму «Самый лучший фильм», Павел Козмопулос. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. По данным издания, артист умер после продолжительной болезни в одной из больниц Минеральных Вод.

Серьезные проблемы со здоровьем у артиста начались, когда ему было 29 лет — он начал терять слух и зрение. Медики долго не могли установить диагноз, позже выяснилось, что причиной ухудшения состояния стала опухоль головного мозга. После операций частично удалось восстановить зрение, однако слух вернуть не смогли.

Козмопулос занимался написанием сценариев, был участником высшей лиги КВН и снимался в кино.

До этого российский актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни из-за рака печени. Его коллега Марина Серегина. уточнила, что он умер 10 октября. С 2022 года актер появлялся в сериалах «Шеф. Призраки прошлого», «Следопыт», «Невский. Близкий враг», «Дом с ментами-2» и «Филин-3».