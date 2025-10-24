В Китае зафиксировали первый случай заражения редким вирусом

В китайской провинции Сычуань медики зарегистрировали первый случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека второго типа (ВИЧ-2).

Как пишет "Пятый канал", носителем вируса стала 67-летняя женщина из уезда, расположенного в округе Мэйшань. В январе она получила положительный тест на ВИЧ, после чего проведенные лабораторные и генетические анализы подтвердили, что речь идет о редком типе ВИЧ-2, а не о более распространенном ВИЧ-1.

Отмечается, что вирус иммунодефицита подразделяется на два основных типа — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый считается наиболее распространенным во всем мире и отличается высокой патогенностью. Второй, напротив, характеризуется более низкой степенью передачи и медленным развитием заболевания.

