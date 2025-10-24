Россияне ответили, как они хранят фотографии

Более половины (60%) россиян хранят фотографии в печатном виде для альбомов или фотокниг. Это показало исследование Tiburon Research и онлайн-сервиса печати фотокниг «Периодика», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

При этом чаще всего жители России держат фото просто в телефоне, такой ответ дали 63% опрошенных. На третьем месте по популярности у респондентов оказались карты памяти и жесткие диски (48%).

«Облачные хранилища и соцсети используют почти в два раза реже памяти телефона и печатных фото. В основном к ним прибегают молодые люди 18–24 лет. Аудитория 35+ лет больше доверяет бумажному формату», — отметили аналитики.

45% участников опроса заявили, что считают распечатанные фото самым надежным способом хранения. 64% добавили, что теряли цифровые фотографии.

Руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева до этого говорила, что скан-копии личных документов не рекомендуется хранить на смартфоне. По ее словам, также не следует хранить фотографии водительских прав, СНИЛС, ИНН, паспорта, свидетельств о собственности и банковских карт.