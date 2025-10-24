Что произошло 24 октября: катастрофа на Байконуре и «Черный четверг»

24 октября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Подробности — в материале «Рамблера».

Взрыв ракеты на Байконуре

24 октября 1960 года на космодроме Байконур произошла трагедия: во время подготовки к запуску взорвалась ракета Р-16. В результате катастрофы погибли 78 человек, включая главнокомандующего Ракетными войсками СССР Митрофана Неделина. От высокой температуры взрыва маршала не удалось опознать: сохранились только погон, часы и Звезда Героя. Инцидент был скрыт от общественности, и первые сведения о произошедшем стали доступны лишь в 1989 году.

«Черный четверг»

24 октября 1929 года на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое падение цен на акции, которое ознаменовало начало Великой депрессии. Этот день получил название «Черный четверг». Ему предшествовал период бурного роста фондового рынка в 1920-е годы: миллионы американцев активно вкладывали средства в акции, часто используя заемные деньги. Когда этот «мыльный пузырь» лопнул, экономика оказалась в глубоком кризисе. Это событие оказало значительное влияние на финансовую политику во всем мире.

Первый футбольный матч в России

24 октября 1897 года на плацу Первого Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге прошел первый официально зафиксированный футбольный матч в России. Соревновались команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта («Спорт»). ВОФ одержали уверенную победу со счетом 6:0, в их составе выступали преимущественно британские игроки. Это событие стало отправной точкой для развития футбола в стране.

Также сегодня отмечают несколько праздников, среди них — Всемирный день борьбы с полиомиелитом, День подразделений специального назначения ВС РФ, День памяти погибших ракетчиков в России и День Организации Объединенных Наций.