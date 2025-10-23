Помощник Кадырова пообещал проводить «беседы» с женщинами без платков

Чеченским женщинам следует носить платки, это позволит им выглядеть красиво и достойно, рассказал в беседе с журналистами портала «Чечня Сегодня» помощник главы республики и первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов.

По его словам, многие девушки, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее.

«Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — отметил Сугаипов.

Помощник главы уточнил, что говорит не о хиджабе, а об обычном платке или хотя бы «полоске — о простом, скромном элементе, который отражает уважение к культуре и традициям».

В Чечне рассказали подробности об убитой в Армении чеченке

По его словам, с теми девушками, которые не пожелают выполнять рекомендации о ношении платков, будут проводить разъяснительные беседы.

«Мы действуем с благими намерениями. Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — заметил Сугаипов.

Помощник главы констатировал, что ранее прошли разъяснительные беседы с теми, кто публиковал в соцсетях неподобающий контент: «никто никого не ругал. Все всё поняли, удалили публикации».