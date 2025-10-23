В Чечне рассказали подробности об убитой в Армении чеченке

Убитая в Армении чеченская девушка Айшат Баймурадова в переписках с подругами жаловалась на правозащитников. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники кризисных центров «увезли ее обманом и завладели ее средствами». В результате она оказалась без поддержки и без средств к существованию, вместо реальной помощи ей приходилось сталкиваться с угрозами и шантажом

Накануне Солтаев заявил, что «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа, вывозя их в западные страны. Он также допустил, что правозащитники могли сами расправиться с Баймурадовой.

О смерти чеченской девушки в Армении стало известно 20 октября. Ее труп был обнаружен на съемной квартире на улице Демирчяна. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.